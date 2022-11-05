



Украина может получить новые системы ПВО и ПРО к концу года

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба выразил мнение, что Украина может получить новые системы ПВО и ПРО уже к концу года.



По его словам, договоренности о поставках находятся в процессе реализации. Об этом Кулеба заявил в эфире телемарафона, сообщает НВ.



"У нас есть правило: мы не комментируем поставки до тех пор, пока поставляющая страна не сделает объявление, или мы не договоримся, что можем об этом говорить. В работе очень много, начиная от систем ПВО. Уже есть договоренности, достигнутые и президентом, и на уровне правительства с некоторыми странами. Есть вещи, которые на перспективу прорабатываются", - сказал Кулеба.



Министр отметил, что по ПВО и ПРО тоже есть определенные договоренности, которые находятся в состоянии реализации.



"Когда они будут реализованы, вы узнаете. Это произойдет до конца года. Ну, по крайней мере, мы делаем все, чтобы это произошло до конца года", - сказал глава украинского МИДа.