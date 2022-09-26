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Украина: морские пехотинцы нанесли мощный удар по россиянам
26.09.2022 15:33 Алина Груднева

Украина: морские пехотинцы нанесли мощный удар по россиянам

Артиллерийские воинские части и подразделения Командования морской пехоты ВМС ВС Украины за сутки нанесли удары по силам РФ.

 
По данным "Оперативный ЗСУ", уничтожены танк, 6 БМП, боевая бронированная машина.
 
Также уничтожены радиолокационная станция россиян и тяжелый автомобильный транспорт с боеприпасами. 
 
"Окончательные потери врага уточняются. Морские пехотинцы продолжают вытеснять противника из оккупированных земель", - сказано в сообщении.

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