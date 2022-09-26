



Украина: морские пехотинцы нанесли мощный удар по россиянам

Артиллерийские воинские части и подразделения Командования морской пехоты ВМС ВС Украины за сутки нанесли удары по силам РФ.

По данным "Оперативный ЗСУ", уничтожены танк, 6 БМП, боевая бронированная машина.

Также уничтожены радиолокационная станция россиян и тяжелый автомобильный транспорт с боеприпасами.

"Окончательные потери врага уточняются. Морские пехотинцы продолжают вытеснять противника из оккупированных земель", - сказано в сообщении.