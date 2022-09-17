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Украина: коллаборанты массово звонят спецслужбам
17.09.2022 12:50 Алина Груднева

Украина: коллаборанты массово звонят спецслужбам

В Украине коллаборанты начали выходить на связь с украинскими спецслужбами.

 
Об этом рассказал мэр Мелитополя Иван Федоров.
 
"Мы видим следующую тенденцию в течение последних дней: прежде всего, коллаборанты выходят на связь с украинскими спецслужбами относительно соглашения об отмене или отсрочке, или ослаблении их ответственности, если они будут предоставлять информацию и служить государству Украина", - сказал он. 
 
По его словам, на сегодняшний день такие обращения стали массовыми.

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