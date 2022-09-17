



Украина: коллаборанты массово звонят спецслужбам

В Украине коллаборанты начали выходить на связь с украинскими спецслужбами.

Об этом рассказал мэр Мелитополя Иван Федоров.

"Мы видим следующую тенденцию в течение последних дней: прежде всего, коллаборанты выходят на связь с украинскими спецслужбами относительно соглашения об отмене или отсрочке, или ослаблении их ответственности, если они будут предоставлять информацию и служить государству Украина", - сказал он.

По его словам, на сегодняшний день такие обращения стали массовыми.