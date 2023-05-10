



Украина использует ракеты с лазерным наведением - потрясающее видео с дрона

Видео, появившееся в сети, дает первое представление о том, как украинские силы используют 70-мм ракеты с лазерным наведением, произведенные в Соединенных Штатах.



На кадрах изображен бронированный Humvee M1152A1, поставленный Соединенными Штатами, оснащенный четырехзарядной пусковой установкой Arnold Defense LAND-LGR4. Сообщается, что снаряды, выпущенные из этой пусковой установки, представляют собой ракеты Advanced Precision Kill Weapon System II.

APU for the first time showed the work of the APKWS system



The footage of missiles hitting targets was recorded by a drone. pic.twitter.com/CORuYJ0hwR — Lew Anno Suport #Ukraine 24/2-22 (@anno1540) May 8, 2023

Пусковая установка LAND-LGR4 в первую очередь предназначена для развертывания 70-мм ракет с лазерным наведением, но может также использоваться и с неуправляемыми вариантами.Сообщается, что эти ракеты запускались из пусковых установок, установленных на M1152A1, которые представляют собой бронированные варианты Humvee, напоминающие двухдверные пикапы.27 апреля несколько пользователей Twitter поделились видео, в котором утверждается, что 37-я отдельная бригада морской пехоты ВСУ использует одну из таких мобильных пусковых установок против российских целей в неизвестном месте на юге Херсонской области.Ракеты APKWS II состоят из трех основных компонентов: боевой части, ракетного двигателя и секции наведения, расположенной между двумя другими компонентами.Модульная конструкция APKWS II позволяет устанавливать на ракету различные типы боеголовок, аналогичные стандартным неуправляемым 70-мм ракетам.Остается неясным, какие боеголовки украинские силы используют на ракетах, показанных на видео. Судя по кадрам, на которых ракеты поражают свои цели, похоже, что это осколочно-фугасные боеголовки.Новое видео также фиксирует систему в действии, демонстрируя ее взаимодействие с российскими целями. Взрыв на видео подчеркивает точные возможности системы APKWS.Ракеты APKWS II полагаются на активную систему лазерного целеуказания для точного поражения целей.Другая возможность заключается в том, что коммерческие беспилотники , оснащенные лазерными целеуказателями, могут служить эффективным решением для разведки и точного поражения целей в непосредственной близости.APKWS — это универсальная система вооружения, которая может быть развернута на различных платформах, включая боевые самолеты, вертолеты и наземные транспортные средства. В случае с Украиной они приобрели Humvees с APKWS в США и пикапы в Германии.Дополнительным преимуществом системы APKWS является ее эффективность против беспилотников, при условии, что лазерный целеуказатель может поддерживать постоянный захват цели при быстром движении дрона.Эта возможность делает точную ракету ценным средством противодействия российским беспилотникам-смертникам "Ланцет", которые представляют серьезную угрозу для слабозащищенной украинской артиллерии и ПВО, особенно на открытой местности на юге Украины.По данным BAE Systems, производителя APKWS II, эти боеприпасы имеют максимальную дальность примерно 6 километров при запуске с земли.