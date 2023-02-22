



​​​​​​​Украина идентифицировала более 90 россиян, причастных к зверствам в Буче

Украине уже удалось идентифицировать 91 российского военного, причастного к преступлениям в Буче. Продолжается работа по привлечению их к ответственности. Об этом заявил генпрокурор Андрей Костин.



По его словам, во время оккупации российская армия совершила в Бучанском районе Киевской области более 9000 военных преступлений.



"Более 1 700 гражданских лиц погибли, из них около 700 в Буче", - рассказал Костин конгрессменам США во время посещения города.



Он также сообщил им о массовых захоронениях, обнаруженных после освобождения города от оккупантов.



"После освобождения мы обнаружили массовые захоронения с изуродованными телами мужчин, женщин, детей. Пытки, убийства, сексуальное насилие. Это и есть настоящее лицо "русского мира" и режима РФ, основанное на полном пренебрежении принципами прав человека и гуманитарного права", - отметил Костин.



Генпрокурор подчеркнул, что Украина рассчитывает на поддержку в создании Международного трибунала для привлечения руководства РФ к ответственности.



"В настоящее время идентифицирован 91 военный РФ, причастный к этим преступлениям. Продолжается работа по привлечению к ответственности всех причастных", - сообщил Костин.