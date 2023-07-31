



Украина и Турция создадут совместный центр по ремонту БПЛА

Турецкая компания подписала с Минобороны договор о создании на территории Украины сервисного центра по ремонту беспилотников.



Украинское Минобороны и турецкая компания BAYKAR MAKINA заключили договор о создании на территории Украины сервисного центра по ремонту и обслуживанию беспилотных летательных аппаратов. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны.



"В Украине появится сервисный центр по ремонту и обслуживанию беспилотных летательных аппаратов. Документ о его строительстве сегодня заключен между Министерством обороны и турецкой компанией BAYKAR MAKINA. Это сделано для развития рамочного соглашения между Украиной и Турцией о сотрудничестве в сфере высоких технологий, авиационной и космической отраслях", - говорится в сообщении.



Госсекретарь Минобороны Украины Константин Ващенко заявил, что центр будет создан в ближайшее время.



"Нам важно создавать собственную базу в Украине для обслуживания беспилотников. Этот совместный проект заложит основу нашей системной работы", - резюмировал чиновник.



Напомним, турецкая компания Baykar надеется начать производство боевых БПЛА Bayraktar TB2 и Bayraktar Akinci в Украине в 2025 году.