



Сотни российских солдат погибли за последние сутки в Бахмуте

Украина и Россия заявили в субботу, что сотни вражеских солдат были убиты за предыдущие 24 часа в боях за Бахмут, пишет ThePrint.



При этом Киев отражал неослабевающие атаки, а небольшая река, которая делит город пополам, теперь обозначает новую линию фронта.



Представитель украинских военных Сергей Череватый заявил, что в Бахмуте 221 промосковский военнослужащий был убит и более 300 ранены. Минобороны России заявило, что до 210 украинских военнослужащих были убиты на более широкой донецкой части линии фронта.



Хотя Москва не уточнила данные о потерях Бахмута, город на востоке Донецка, ныне почти опустевший, стал местом одного из самых кровопролитных и продолжительных сражений за год войны.



Обе стороны признали, что пострадали и понесли значительные потери в Бахмуте, при этом точное количество жертв трудно проверить независимо.

В субботу британская военная разведка сообщила, что российская группа наемников “Вагнер” взяла под свой контроль большую часть восточной части Бахмута. Об этом в среду заявил основатель группы Евгений Пригожин.



“В центре города река Бахмутка теперь проходит по линии фронта”, — говорится в ежедневном разведывательном бюллетене британского министерства обороны.



Украина настаивала на том, что держится в Бахмуте и давала “достойный отпор” российским силам, а командующий, отвечающий за оборону Бахмута, заявил, что ее защита имеет ключевое значение для украинского контрудара.



“Необходимо выиграть время для накопления резервов и начала контрнаступления, которое не за горами”, — цитирует военные в субботу генерал-полковника Александра Сырского.



Москва заявляет, что захват Бахмута пробьет брешь в обороне Украины и станет шагом к захвату всего промышленного региона Донбасса, который является главной целью. В Киеве говорят, что битва истощает лучшие подразделения России.



Пригожин сообщил в субботу, что сейчас он находится в 1,2 км (0,75 мили) от административного центра города. Центр находится на западном берегу реки Бахмутка.



Британская разведка сообщила, что из-за того, что река протекает через открытую местность, “этот район стал зоной убийств, что, вероятно, делает его очень сложным для сил Вагнера, пытающихся продолжить лобовое наступление на запад”.



Но ситуация остается опасной для украинских сил.



“Украинские силы и их линии снабжения на западе остаются уязвимыми для продолжающихся попыток России обойти защитников с севера и юга”, — говорится в сообщении.



