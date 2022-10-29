



Украина и Россия провели новый обмен пленными

Украина и Россия провели очередной раунд обмена пленными, в результате чего домой вернулись 52 украинца.

Соответствующую информацию подтвердил глава Офиса президента Украины Андрей Ермак.

По его словам, домой вернулись 12 бойцов Нацгвардии, в том числе, двое "азовцев", а также 18 служащих ВМС, 8 пограничников, 9 бойцов территориальной обороны, 3 бойцов ВСУ и 2 гражданских.

"Домой возвращаются защитники "Азовстали", защитники Мариуполя и люди, спасавшие жизни. Нам удалось обменять начальника хирургического отделения военного госпиталя Мариуполя, который был на "Азовстали" и молодого военного хирурга 65-й военной мобильной больницы", - сказал Ермак.

По его словам, возвращается морпех, жена которого недавно вышла из плена, и доброволец из Мариуполя по фамилии Москва. Также домой едет моряка с острова Змеиный.