



Украина и Россия отказались от выполнения пяти принципов защиты ЗАЭС от МАГАТЭ

Украина и Россия не обязались соблюдать пять принципов защиты Запорожской атомной электростанции, предложенные главой Международного агентства по атомной энергии ООН Рафаэлем Гросси. Об этом пишет Reuters.



Посол Украины в ООН Сергей Кислица заявил, что изложенные МАГАТЭ принципы не включают в себя полную демилитаризацию и деоккупацию ЗАЭС, что стало бы залогом безопасности на ней.



В свою очередь, российский посол в ООН Василий Небензя сказал, что Россия “сделает все возможное для защиты атомной электростанции”, но не собирается придерживаться пяти принципов.