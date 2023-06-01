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Украина и Россия отказались от выполнения пяти принципов защиты ЗАЭС от МАГАТЭ
01.06.2023 13:55 Наталья Богинская

Украина и Россия отказались от выполнения пяти принципов защиты ЗАЭС от МАГАТЭ

Украина и Россия не обязались соблюдать пять принципов защиты Запорожской атомной электростанции, предложенные главой Международного агентства по атомной энергии ООН  Рафаэлем Гросси. Об этом пишет Reuters.

Посол Украины в ООН Сергей Кислица заявил, что изложенные МАГАТЭ принципы не включают в себя полную демилитаризацию и деоккупацию ЗАЭС, что стало бы залогом безопасности на ней.

В свою очередь, российский посол в ООН Василий Небензя сказал, что Россия “сделает все возможное для защиты атомной электростанции”, но не собирается придерживаться пяти принципов.

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