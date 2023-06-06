



Украина и Чехия начнут совместный ремонт украинских танков

Госпредприятие VOP CZ и Государственный концерн "Укроборонпром" начнут совместный ремонт украинских танков Т-64. Об этом сообщает Минобороны Чешской Республики.



Согласно опубликованному сообщению, госпредприятия договорились о совместном ремонте танков Т-64 на заводе в городе Нови-Йичин.



"Для VOP CZ это прекрасная возможность отремонтировать технику, которая затем отправится прямо на фронт", - отметил директор компании Марек Шпок.



Он добавил, что в последние недели работники его компании посетили заводы "Укроборонпрома" в Украине для налаживания взаимного сотрудничества.



Отмечается, что в целом модернизация будет проходить под техническим контролем специалистов с украинской стороны. Танки будут оснащены средствами оптической системы наблюдения, улучшенной связи и так далее.



Точное количество техники, которая будет направлена на ремонт в Чехию в ближайшие месяцы, не может быть указано из соображений безопасности. После танки отправятся прямо на поле боя.

