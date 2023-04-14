



Украина хочет конфисковать активы гауляйтера Сальдо

Украина намерена конфисковать активы Владимира Сальдо – коллаборанта, который возглавил оккупационную администрацию Херсона.



Соответствующий иск Министерство юстиции уже подало в Высший антикоррупционный суд, сообщает Институт законодательных идей со ссылкой на данные судебного портала.



Третьими сторонами по делу являются жена и дочь коллаборанта, Виталий Синьков и четыре юрлица: ТОВ "БЕБКО-АВТО"; ТОВ "КОНКА", ПАТ "КАШТАН"; ПАТ "ДЕЛЬТА-СЕРВИС".



Эти четыре компании могут попасть под конфискацию.



Так, ООО "БЕБКО-АВТО" зарегистрирована в Херсоне с уставным капиталом в 1,8 млн грн. Сеть автосалонов является дилером по продаже и ремонту автомобилей Volvo. Среди конечных бенефициаров компании – дочь коллаборанта Ирина Сальдо, Вячеслав Бебко и Антон Кушнир.



Другая компания, ООО "КОНКА" – также херсонская компания, которая занимается организацией досуга. Среди учредителей компании – та же Ирина Сальдо, а также Александр Больбот, Владимир Дыдин и Анна Климентенко. Размер уставного капитала предприятия – 18 500 грн, а доход за 2020 год составил 707 тыс. грн.



ПАО "КАШТАН" зарегистрировано в Коростышевском районе Житомирской области. Компания специализируется на добыче декоративного и строительного камня, известняка, гипса, мела и глинистого сланца. Среди учредителей – жена Сальдо, Любовь. Уставный капитал составляет 370 тыс. грн.



ПАО "ДЕЛЬТА-СЕРВИС" – транспортная компания, зарегистрированная в Херсоне. Ее уставный капитал составляет 7 млн грн, а конечными бенефициарами являются Любовь Сальдо, Леонид Гирин и турецкая компания АЙКУТ КЕТЕНСИОГЛУ.



Как известно, в 2019 году Херсонский городской суд наложил арест на корпоративные права (акции), совокупность имущественных и неимущественных прав, что составляет 20% акций предприятия, которые являются долей уставного капитала. За последние три года с обществом связаны четыре уголовных судебных дела.



В сентябре в Житомирской области наложен арест на активы предприятия, конечным бенефициаром которого является семья коллаборациониста Владимира Сальдо, напоминает Экономическая правда.



В октябре 2022 года Президент Украины подписал указы о введении санкций против Российской Федерации, под которые попали почти 4000 человек и компаний. В частности, в перечень вошли представители оккупационных администраций: Кирилл Стремоусов, Владимир Сальдо, Владимир Рогов, Константин Иващенко и другие.



Сальдо был мэром Херсона с 2002 по 2012 год (три каденции), народным депутатом от "Партии регионов" в Верховной Раде 7 созыва.