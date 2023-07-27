



Украина готовится к возможной катастрофе на АЭС: новый протокол, йод и учения

Украина готовится к возможной катастрофе при теракте России на Запорожской атомной электростанции. Сейчас пополняются и обновляются запасы йодида калия, проходят ситуационные учения и идет работа над национальным протоколом лечения острой лучевой болезни. Об этом заявил главный государственный санитарный врач Игорь Кузин.



"Что касается общих рекомендаций, которые есть, то мы на протяжении прошлого, текущего года и сейчас фокусируемся на замене определенных партий калия йодида. Потому что мы понимаем, что первые партии заехали еще в прошлом году с ограниченным сроком годности", - сказал Кузин.



По его словам, в большинстве областей были проведены ситуационные учения, чтобы протестировать нашу систему оказания скорой медицинской помощи, медицины катастроф и системы, отвечающей за радиационный мониторинг.



Также Украина получила от партнеров большое количество международных протоколов, позволяющих применять современные методы лечения острой лучевой болезни.



"У Украины свой протокол, но это протокол с 2006 года, поэтому сейчас сформирована рабочая группа, которая финализирует и обновит национальный протокол лечения острой лучевой болезни", - рассказал Кузин.



Напомним, ранее эксперты МАГАТЭ заявили об обнаружении противопехотных мин на периферии площадки Запорожской атомной электростанции. Как отметил гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси, агентству известно о предварительном размещении мин вне периметра площадки, а также в определенных местах внутри.



Перед этим начальник ГУР МОУ Кирилл Буданов заявил, что россияне дополнительно заминировали ЗАЭС. В частности, разместили взрывчатку на охладителе энергоблоков.