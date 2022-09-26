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Украина готовится к новому этапу обмена пленными
26.09.2022 15:24 Алина Груднева

Украина готовится к новому этапу обмена пленными

Украина готовится к новому этапу обмена пленными с Россией.

 
Об этом сегодня объявил представитель пресс-службы Главного управления разведки Андрей Юсов.
 
"Украинцев надо освобождать. И Украина над этим работает. И Координационный штаб над этим работает. Поэтому без перерыва, после обмена, который произошел 21 сентября, после возвращения, параллельно уже идет подготовка к следующим обменам", -, сказал он.
 
По его словам, Украине есть, о чем говорить, и кого требовать вернуть.

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