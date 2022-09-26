



Украина готовится к новому этапу обмена пленными

Украина готовится к новому этапу обмена пленными с Россией.

Об этом сегодня объявил представитель пресс-службы Главного управления разведки Андрей Юсов.

"Украинцев надо освобождать. И Украина над этим работает. И Координационный штаб над этим работает. Поэтому без перерыва, после обмена, который произошел 21 сентября, после возвращения, параллельно уже идет подготовка к следующим обменам", -, сказал он.

По его словам, Украине есть, о чем говорить, и кого требовать вернуть.