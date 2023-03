Украина готовится к контрнаступлению: планы и возможности

В последние несколько месяцев Украина активно накапливает силы и технику, что может говорить о подготовке к большим контрнаступательным действиям. Такие выводы сделало авторитетное издание The Economist, анализируя поставки в Украину техники от западных партнеров.



Так, из военной помощи, обещанной Пентагоном с начала войны, 40% поступило только за последние три месяца, отмечает издание. Снабжение вооружений, согласованных в Германии в январе 2023 года, – это две трети от общего количества, отправленного Украине в прошлом году.



К тому же, в ближайшее время Украина получит не только танки, но и другую бронированную технику, которая играет значительную роль в наступательных действиях, отмечают журналисты The Economist, подчеркивая, что украинская армия трансформируется и уже в скором времени третья часть войск будет иметь комплектацию по стандартам НАТО.



"Если в конце прошлого года соотношение украинских и западных комплектов составляло пять к одному, ожидается, что оно упадет – пяти к двум с поступлением помощи", – отмечает издание.



Планы Залужного



По данным The Economist, главнокомандующий ВСУ генерал Валерий Залужный планирует образовать три новых армейских корпуса, в каждом из которых будет по шесть бригад (каждая будет насчитывать более 20 тысяч человек).



В издании также отмечают, что пока украинская армия сдержит российское наступление в районе Бахмута, часть военных проходит обучение за границей. По всей вероятности, это поможет изменить тактику боевых действий.



"Во время наступательных действий прошлого года украинская армия в основном наступала в ротных формированиях. Обучение в Графенвере имеет целью объединить их в большие батальоны и бригады, способные вести "общеоружейную" войну, в которой пехота, бронетехника, артиллерия и другие виды действуют вместе, а не просто последовательно, как это в основном сейчас", – говорится в материале.



Возможности России



Журналисты не исключают, что РФ может усилить штурмы на востоке. Однако из-за ее истощенных человеческих и технических резервов – возможности оккупантов ограничены.



По мнению экспертов, враг может взыскать подразделения с других участков фронта на Донбасс. В таком случае это создаст пробел, которым ВСУ могут воспользоваться для наступления.



Как известно, в последние недели ситуация на Бахмутском направлении снова ухудшилась. Российские пропагандисты утверждают, что оккупанты захватывают Бахмут в кольцо, а Украина якобы начала выводить войска. Хотя эксперты считают, что захват Бахмута ничего РФ не даст, она не сможет это стратегически использовать. У России не хватает возможностей для получения оперативных результатов – максимум это может быть для них лишь тактической победой.



Однако украинское командование опровергает эту информацию. В частности, Президент Украины Владимир Зеленский поручил военным собрать подмогу для Бахмута. Глава государства отмечает, что город не оцеплен. По его словам, оборона Бахмута позволяет ВСУ параллельно готовить контрнаступление.