



Украина готова начать контрнаступление, - Данилов

Украина готова начать свое контрнаступление для освобождения территорий от оккупационных войск. Это может произойти завтра, послезавтра или через неделю.



Об этом заявил секретарь СНБО Алексей Данилов в интервью для BBC.



Как сообщается Данилов не стал называть конкретные даты, но отметил, что Украина "не имеет права на ошибку" по этому решению, поскольку это "историческая возможность", которую "мы не можем потерять".



По его словам, ВСУ начнут наступление, когда командиры рассчитают, что "мы можем получить самый лучший результат на этом этапе войны".



На вопрос, готовы ли Вооруженные силы Украины к наступлению, он ответил: "Мы всегда готовы. Так же, как мы были готовы защищать свою страну в любой момент. И это не вопрос времени".



"Это может произойти завтра, послезавтра или через неделю. Было бы странно, если бы я назвал даты начала тех или иных событий. Так нельзя... Перед нашей страной стоит очень ответственная задача. И мы понимаем, что не имеем права на ошибку", - цитирует ВВС Данилова.



Также секретарь СНБО отверг предположение, что контрнаступление уже началось, заявив, что "уничтожение российских центров управления и российской военной техники" было задачей Вооруженных сил Украины с 24 февраля прошлого года.



"На этой войне у нас нет выходных", - добавил Данилов.



Кроме того в интервью, Данилов подтвердил, что часть наемников ЧВК "Вагнера" действительно выходит из города Бахмут. После перегруппировки они продолжат сражаться, однако "в других трех местах".



Данилов поддержал решение ВСУ бороться в Бахмуте в течение длительных месяцев, несмотря на то, что битва стоила жизни многим солдатам.



"Бахмут - это наша земля, наша территория, и мы должны ее защищать. Если мы начнем оставлять каждый населенный пункт, это может привести нас к нашей западной границе, как того хотел Путин с первых дней войны", - пояснил секретарь СНБО.



По словам Данилова, украинские военные продолжают контролировать небольшую часть города, однако важно помнить, что "Бахмут сыграл большую роль в этой войне".



Отвечая на вопрос, действительно ли наемники "Вагнера" покидают территорию города, Данилов ответил: "Да. Но это не означает, что они перестанут воевать с нами. Они собираются больше сосредоточиться на других фронтах... они перегруппировываются в других трех точках".

