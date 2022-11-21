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Украина еще летом получила партию вооружения от Турции - СМИ
21.11.2022 21:42 Ольга Белозерова

Украина еще летом получила партию вооружения от Турции - СМИ

Украинская армия еще летом получила партию турецкого вооружения, в том числе ракеты TRLG-230 и Sungur IIR. 

Об этом пишет украинский журналист Андрей Цаплиенко со ссылкой на данные проекта Oryx, который следит за поставками вооружений Вооруженным силам Украины.

"Украинская армия получила партию турецкого вооружения, в том числе ракеты TRLG-230 и Sungur IIR. Об этом сообщает проект Oryx. TRLG-230 это ракетная установка, которая может запускать управляемый лазером боеприпас на 70 километров. Sungur - это противовоздушная ракета ближнего действия, которую Турция производит в нескольких конфигурациях, в том числе и как переносной зенитно-ракетный комплекс", - написал Цаплиенко. 

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