



Украина добилась освобождения 106 военнопленных

Украина добилась освобождения 106 военнопленных в ходе обмена пленными с Россией в четверг.



Об этом сообщил глава администрации президента Владимира Зеленского.



Солдаты, в том числе восемь офицеров, были взяты в плен, сражаясь в Бахмуте, который, по заявлениям России, был захвачен, но где, как сообщает Украина, у ВСУ все еще есть небольшой плацдарм.



"Каждый из них — герой нашего государства. Многие из тех, кого мы возвращаем из плена, числятся пропавшими без вести. Родственники этих людей пережили непростое время", — сказал Андрей Ермак.



Информации о количестве пленных, которые Россия вернула от Украины взамен, не поступало.



Украинская военная разведка сообщает, что за время военных действий в результате обмена пленными освобождено 2430 украинцев, в том числе 139 гражданских лиц.



