



Украина атакована ракетами и дронами: подробности неспокойной ночи

В ночь на 10 июня силы РФ атаковали разные регионы Украины дронами и ракетами.



Как отметили Воздушные силы ВСУ, удалось уничтожить две из восьми ракет наземного базирования разных типов, а также 20 из 35 ударных БПЛА иранского производства "Shahed-136/131".



"Силами и средствами противовоздушной обороны Воздушных Сил в зонах ответственности воздушных командований "Восток", "Центр" и "Юг", во взаимодействии с ПВО других составляющих Сил обороны Украины, уничтожены две крылатые ракеты (тип уточняется) и 20 ударных дронов "Shahed-136 /131". Атака продолжалась с 23:00 9 июня по 5:00 10 июня", - сказано в сообщении.



По данным Military Media Center, за прошедшие сутки в результате атак россиян погибли семеро мирных жителей, еще около 50 были ранены.



"По предоставленной Ситуационным центром Министерства обороны Украины информации, за прошедшие сутки российские войска обстреляли территорию 11 областей Украины. Из разных видов вооружения (минометы, танки, артиллерия, РСЗО, ОТРК, БПЛА, тактическая авиация) были атакованы 129 населенных пунктов и 122 объекта инфраструктуры", - пояснили в Military Media Center.



Ситуация по областям



Одесса и Одесская область



ВС ВСУ сбили над областью две ракеты и восемь ударных беспилотников. В Одессе осколки от БПЛА попали на многоэтажный дом, в связи с чем вспыхнул пожар. В итоге, три человека погибли, около 27 получили ранения.



В Белгород-Днестровском районе из-за взрывной полны повреждения получили жилые дома. В результате атаки пострадали 10 человек. Одна из ракет ударила по побережью.





Полтавская область



Силы РФ ударили по военному аэродрому "Миргород" дронами, а также баллистическими и крылатыми ракетами типа "Искандер". Повреждены техника и инфраструктура. Также заделало восемь частных и четыре автомобиля. Обошлось без погибших и пострадавших.





Херсонская область



Под обстрел попал Корабельный район Херсона. В результате артиллерийского удара ранения получили двое волонтеров - мужчины в возрасте 52 и 25 лет. Они оказывали помощь пострадавшим из-за подтопления жителям. Раненых доставили в больницу.





Харьковская область



Атаке россиян при помощи 10 БПЛА подверглись Богодуховский и Купянский районы. Погиб 29-летний мужчина, ранение получил 39-летний гражданский. Кроме беспилотников, силы РФ ударили ракетой "Калибр" по селу Котляры. К счастью, обошлось без пострадавших.



Днепропетровская область



В ночь на субботу силы РФ направили в направлении области два беспилотника. Оба иранских БПЛА типа "Shahed" удалось сбить. Обошлось без пострадавших и попаданий.



Николаевская область



Над областью ночью сработала ПВО. Обошлось без пострадавших и попаданий. ▫️В Николаеве, Первомайском, Вознесенском и Баштанском районах день и ночь прошли относительно спокойно.



