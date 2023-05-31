



Украина атаковала военную базу РФ под Мариуполем ракетами Storm Shadow

Советник мэра временно оккупированного Мариуполя Петр Андрющенко поделился кадрами с места прилета ракеты по зданию бывшего оздоровительного комплекса "Ялта", в котором были дислоцированы военные РФ. Фото и видео последствий чиновник опубликовал в своем Telegram-канале во вторник.



"Юрьевка. ОК "Ялта". Место "ожесточенной любви" к россиянам. Последствия. Красивое. У кого еще остались сомнения в 100 погибших оккупантах?", – написал Андрющенко под снимками с места происшествия.



В подписи к видео он также упомянул о том, что удар по военной базе оккупантов был нанесен при помощи предоставленных Великобританией дальнобойных ракет Storm Shadow.



По данным Петра Андрющенко, 28 мая в населенных пунктах Мариупольского района Донецкой области Юрьевка и Никольское прогремели сильные взрывы, после чего скорые всю ночь возили оттуда убитых, раненых и уцелевших российских оккупантов. Позже Петр Андрющенко добавил, что в результате взрыва в поселке Юрьевка 28 мая погибли более сотни военнослужащих ВС РФ. По его словам, ранения получили более 400 российских захватчиков. Их госпитализировали в больницу интенсивной терапии. Также он сообщил об уничтожении станции связи и РЭБ россиян.