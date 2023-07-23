



Удары ВСУ по военным объектам россиян в тылу разрушает логистику РФ - ISW

Удары ВСУ по военным объектам в тылу успешно снижают возможности логистики и контрбатарейной обороны россиян. Об этом говорится в отчете ISW по итогам субботы, 22 июля.



Аналитики приводят слова начальника Главного управления ракетных войск, артиллерии и беспилотных систем Генштаба ВСУ полковника Сергея Баранова, заявившего, что украинские ракетно-артиллерийские подразделения создали дальнобойный "огневой кулак" благодаря западным высокоточным ракетно-артиллерийским системам. По его словам, россияне уже не могут вести эффективный контрбатарейный огонь.



Также сообщается, что удары ВСУ по скоплению российских складов с боеприпасами в глубоком тылу вызывают у российских военных проблемы с материально-техническим обеспечением. Эта тенденция находит свое отражение в уменьшении обстрелов со стороны России в Херсонской области, что указывает на то, что российские силы подвергаются "снарядному голоду" в этом районе.



Эксперты ISW отмечают, что кампания по нарушению логистики россиян является центральным аспектом плана Украины по созданию асимметричного градиента истощения, который сохраняет живую силу ВСУ за счет более медленных темпов продвижения, одновременно постепенно изнашивая живую силу и технику россиян.



