



Удары по Кривому Рогу: стало известно о ситуации с уровнем воды

На всех участках Кривого Рога после многочисленных ударов уровень воды не превышает критических отметок.

Об этом сообщил заместитель руководителя Офиса президента Украины Кирилл Тимошенко.

"Падение уровня воды наблюдается по всей территории. Подтопление домов, о которых я писал ранее, – ликвидировано", - сообщил он.

По словам, продолжаются ремонтные работы в районе дамбы, однако это уже не влияет на безопасность людей.

"Скоро завершим работы и с ней. Благодарю все Службы за оперативную работу и неравнодушие", - резюмировал он.