



Удар России по Чаплино: версия МО РФ и реакция Украины

Генеральная прокуратура Украины открыла производство по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 2 ст. 438 УК Украины) относительно обстрела пгт. Чаплино в Днепропетровской области.

По данным Офиса генпрокурора, в результате удара погибли 10 гражданских.

"Враг не оставляет политику террора в отношении гражданского населения. 24 августа днем ​​РФ коварно произвела ракетные обстрелы жилого сектора пгт. Чаплино Дубовиковской ОТГ Синельниковского района Днепропетровской области. Разрушены частные дома, погибли и пострадали гражданские лица, в том числе дети", - сказано в заявлении.

Уточняется, что ракеты попали в жилые здания, повредили пассажирский поезд и административное здание железнодорожного вокзала. В итоге, погибли 10 гражданских лиц, в том числе двое детей в возрасте 11 и 6 лет, а ранения разной степени тяжести получили 10 гражданских лиц, из которых двое - дети.

На месте происшествия обнаружены остатки РСЗО "Смерч" и С-300, по частному дому нанесен удар ракетой "Искандер".

Между тем, в минобороны РФ подтвердили удар по железнодорожной станции в Чаплино. По версии российского оборонного ведомства, якобы погибли более 200 украинских военных погибли в результате удара ракеты "Искандер" "по воинскому эшелону".

Утверждается, будто ракета уничтожила десять единиц военной техники.