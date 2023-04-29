



Удар по Умани: пропавшим без вести считается один человек

Основная работа по разбору завалов на месте удара по жилому дому в Умани завершится ближе к вечеру, 29 апреля.



Об этом сообщает глава Черкасской областной военной администрации Игорь Табурец.



"Уже более 30 часов идет спасательно-поисковая операция в Умани. Службы работали всю ночь.

Спасатели продолжают разбирать конструкции и поиск пострадавших. Теперь без вести пропавшей считается одна женщина. Основной этап работ должны завершить к вечеру", - сообщил он.



По состоянию на 29 апреля, в результате удара погибли 23 человека, в больнице находятся пять человек. Среди раненых - один находится в тяжелом состоянии, двое - в состоянии средней тяжести. Среди погибших было пятеро детей. Самому маленькому из них было всего полтора года.



"Совместно с ГСЧС и городскими властями мы развернули в городе 5 пунктов оказания помощи пострадавшим. В настоящее время расселили во временные помещения 176 человек", - добавил он.