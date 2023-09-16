



Удар по Севастополю и российским кораблям: подробности атаки

Бойцы украинских Сил спецопераций отметили, что получили информацию из нескольких источников о вероятном расположении большого десантного корабля "Минск" и дизель-электрической подводной лодки "Ростов-на-Дону". Они базировались на судоремонтном заводе в Севастополе.



Для идентификации целей, наведения и корректировки огня привлекли операторов ССО. На лодках группа спецназа подошла к безопасному месту и благодаря подводным средствам добралась до берега. После нанесения ракетного удара группа подтвердила уничтожение целей.



Напомним, 13 сентября ВСУ нанесли ракетный удар по судоремонтному заводу в Севастополе. В результате атаки были повреждены дизель-электрическая подлодка "Ростов-на-Дону" и десантный корабль "Минск".



Командующий Воздушными силами Николай Олещук заявил, что удар по Севастополю нанесла украинская авиация и намекнул на ракеты Storm Shadow и Scalp. Британское издание Sky News также сообщило, что ВСУ ударили по Севастополю дальнобойными ракетами британского производства.



Глава объединенного координационного пресс-центра Сил обороны Юга Наталья Гуменюк заявила в эфире национального телемарафона, что "Минск" и "Ростов" превратились в запчасти", отметив, что "страна-террорист уже не сможет использовать их как боевые единицы Черноморского флота".



"Тем более что мощности, где ремонтировались эти две единицы, очень существенно пострадали, и больше такой возможности поблизости нет. Нужна сложная логистическая операция - и будет ли она стоить того, что будет на выходе - вряд ли", - рассказала Гуменюк.