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Удар по Охматдет: шокированный российский летчик слил своих же украинцам
11.07.2024 19:02 Алина Груднева

Удар по Охматдет: шокированный российский летчик слил своих же украинцам

После удара по детской больнице Охматдет в Киеве российский летчик передал Главному управлению разведки Министерства обороны Украины данные о своих коллегах. 

Об этом сообщает издание "РБК-Украина" со ссылкой на собственные источники.

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Уточняется, что в ГУР обратился летчик 22-й тяжелой бомбардировочной авиационной дивизии в/ч 06987, которая базируется на аэродром "Энгельс", откуда, как правило, взлетают самолеты, запускающие по украинским городам ракеты Х-101.

По словам источника, мужчина написал в чат-боте. Россиянин заявил, что он и еще несколько его коллег шокированы и не понимают, зачем их заставляют бить по гражданской инфраструктуре Украины. В итоге, летчик заявил о желании передать украинцам документы, связанные с деятельностью воинской части. Также он передал фото командного состава.

Источники утверждают, что эти материалы чрезвычайно важны, ведь он также передал документы по личным делам старшего офицерского состава, данные военнослужащих и их семей. 

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