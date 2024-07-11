



Удар по Охматдет: шокированный российский летчик слил своих же украинцам

После удара по детской больнице Охматдет в Киеве российский летчик передал Главному управлению разведки Министерства обороны Украины данные о своих коллегах.



Об этом сообщает издание "РБК-Украина" со ссылкой на собственные источники.



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Уточняется, что в ГУР обратился летчик 22-й тяжелой бомбардировочной авиационной дивизии в/ч 06987, которая базируется на аэродром "Энгельс", откуда, как правило, взлетают самолеты, запускающие по украинским городам ракеты Х-101.



По словам источника, мужчина написал в чат-боте. Россиянин заявил, что он и еще несколько его коллег шокированы и не понимают, зачем их заставляют бить по гражданской инфраструктуре Украины. В итоге, летчик заявил о желании передать украинцам документы, связанные с деятельностью воинской части. Также он передал фото командного состава.



Источники утверждают, что эти материалы чрезвычайно важны, ведь он также передал документы по личным делам старшего офицерского состава, данные военнослужащих и их семей.