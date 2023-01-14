



Удар по многоэтажке в Днепре: первые данные о погибших

В результате удара по многоэтажному жилому дому в Днепре, нанесенного днем, 14 января, погибли минимум пять человек.



Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Валентина Резниченко.



По обновленным данным, ранения получили 27 человек. Среди пострадавших оказались шестеро детей. Всех раненых госпитализировали.



На месте происшествия продолжают работать спасатели. По данным Офиса президента Украины, людей снимают кранами. Они сигнализируют спасателям фонарями и мобильными телефонами.