



Удар по дому в Днепре: число жертв возросло до 18

По состоянию на 07:25, 15 января, известно о гибели 18 человек в результате вчерашнего ракетного удара по многоэтажному жилому дому в Днепре.



Об этом сообщил глава областной военной администрации Валентин Резниченко.



По его словам, ранения получили 73 человек, из которых более 40 были госпитализированы. Четверо пострадавших находятся в тяжелом состоянии в реанимации.



В настоящее время спасательная операция продолжается. До сих пор неизвестна судьба более 40 человек, оказавшихся под завалами.



По словам Резниченко, по предварительным подсчетам, удар россиян разрушил 72 квартиры и изуродовал более 230. До сих пор не удалось потушить несколько очагов возгорания. Кроме того, ведется демонтаж разрушенных конструкций дома. К настоящему времени вывезено около 3 500 тонн обломков.