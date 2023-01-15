



Удар по Днепру - "месть за российскую собственность"

В российских социальных сетях опубликована версия о том, почему российская ракета ударила по многоэтажке в Днепре.



Пишут, что ракета, которая неожиданно улетела в многоэтажку в Днепре - это ракета Х-22, выпущенная из дальнего бомбардировщика Ту-22М3, запуски проводились из района Курска и Азовского моря.



Данный тип ракет предназначен для уничтожения авианосных групп в море.



Возможно удар планировался по металлургическому заводу, принадлежащего когда то ЕВРАЗ. И «является отместкой за уведенную российскую собственность».



Почему дорогостоящее оружие применяется таким нецелевым образом- это вопрос к российскому командованию.

