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Удар по Днепру - "месть за российскую собственность"
15.01.2023 08:12 Аркадий Бочаровский

Удар по Днепру - "месть за российскую собственность"

В российских социальных сетях опубликована версия о том, почему российская ракета ударила по многоэтажке в Днепре.

Пишут, что ракета, которая неожиданно улетела в многоэтажку в Днепре - это ракета Х-22, выпущенная из дальнего бомбардировщика Ту-22М3, запуски проводились из района Курска и Азовского моря. 

Данный тип ракет предназначен для уничтожения авианосных групп в море. 

Возможно удар планировался по металлургическому заводу, принадлежащего когда то ЕВРАЗ. И «является отместкой за уведенную российскую собственность». 

Почему дорогостоящее оружие применяется таким нецелевым образом- это вопрос к российскому командованию.
 


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