



Удар по Днепру: число жертв возросло до 46

По состоянию на день, 19 января, число погибших в результате удара по многоэтажному дому в Днепре возросло до 46 человек.



Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко.



"По уточненной информации, попавшая по днепровской многоэтажке российская ракета унесла 46 жизней. 11 человек еще не опознаны, столько же остаются пропавшими без вести. Опознание продолжается", - сообщил он.



По словам Резниченко, 80 человек были ранены в результате ракетного удара. В больницах города под наблюдением медиков остаются 24 пострадавших. Трое из них находятся в тяжелом состоянии, в том числе 9-летняя девочка.