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Удар по Чернигову: в Украине объяснили логику россиян
19.08.2023 17:43 Алина Груднева

Удар по Чернигову: в Украине объяснили логику россиян

Россияне не могут спокойно смотреть на успехи Украины, потому и наносят такие подлые удары, как по центру Чернигова.

Такое объяснение атаке дала заместитель министра обороны Анна Маляр.
 
"Они не просто целятся в гражданские объекты, а выискивают те, которые наиболее символичны или уязвимы для нас. Россиян донимает все успешное, что у нас есть", - пояснила она.
 
По словам Маляр, атака на центр Чернигова в очередной раз напомнила украинцам о том, что безопасного места в стране не будет до тех пор, пока продолжается война. В связи с этим она в напомнила о необходимости во время воздушной тревоги сразу же идти в укрытия. 
  
"Для россиян важна эмоциональная составляющая. Попасть как можно болезненнее. Было и такое, когда мероприятия проводили без публичного объявления и освещения, но туда все равно прилетало", – подчеркнула она.
 
Замминистра обороны добавила, что публичные мероприятия всегда находятся под угрозой независимо от того, дается ли анонс по поводу их проведения или нет. 

По последним данным, в результате удара по Драмтеатру в Чернигове погибли семь человек, среди которых - шестилетняя девочка. Еще 117 человек получили ранения. 

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