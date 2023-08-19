



Удар по центру Чернигова: первые данные о количестве жертв и пострадавших

Днем, 19 августа, в результате ракетного удара по центру Чернигова погибли минимум пять человек.



Информацию об этом подтвердил министр внутренних дел Украины Игорь Клименко.



По его словам, еще 37 человек получили ранения разной степени тяжести. Среди пострадавших оказались 11 детей. На месте попадания продолжают работать экстренные службы. Удар был нанесен по Драмтеатру.



"Люди шли из церкви с корзинками освященных яблок", - сообщил Клименко.