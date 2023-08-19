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Удар по центру Чернигова: число жертв возросло до шести
19.08.2023 13:54 Алина Груднева

Удар по центру Чернигова: число жертв возросло до шести

В результате удара по центру Чернигова, нанесенного россиянами 19 августа, число погибших возросло до шести человек.

Информацию об этом подтвердил министр внутренних дел Игорь Клименко.

По его словам, шестилетняя девочка, получившая ранение, скончалась в больнице. Мама погибшей также госпитализирована. Ее состояние оценивается как тяжелое.

Ранее Клименко сообщал о пяти погибших и 37 пострадавших. Среди раненых было 11 детей. Удар был нанесен по Драмтеатру.

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