



Уцелевшие в Макеевке военные намерены отомстить ВСУ: Мы будем землю грызть





Пережившие удар ракетами HIMARS по месту временной дислокации в Макеевке российские солдаты пообещали отомстить украинским военным за погибших и раненых сослуживцев. Об этом они заявили на встрече с временно исполняющим обязанности главы ДНР Денисом Пушилиным и губернатором Самарской области Дмитрием Азаровым.



Видео с места опубликовано в Telegram-канале проекта WarGonzo военкора Семена Пегова.



На встрече Пушилин сказал, что “сейчас самым важным для всех является победа в конфликте”. Он сообщил, что переживших удар военнослужащих отправят на доукомплектование, чтобы они могли отомстить за каждого, кто погиб при ракетном ударе.



“Мы землю будем грызть, но все сделаем”, — заявил один из бойцов.



Присутствующий при общении руководителей регионов заместитель министра обороны России Виктор Горемыкин посоветовал бойцам в ближайшее время меньше перемещаться и отказаться от мобильных телефонов.



Он добавил, что в ближайшее время из бойцов сформируют артиллерийскую батарею, отправят на доукомплектование и вернут на боевые позиции.



Стало известно, что при разборе завалов нашли тело заместителя командира подполковника Бачурина.