



У Зеленского заявили: Война может закончиться до вступления Украины в НАТО

Война, которую Россия ведет против Украины, может закончиться до того, как Украина пройдет все бюрократические процедуры для вступления в НАТО.



Такое мнение выразил советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк, сообщает "РБК-Украина".



По словам Подоляка, подача Украиной заявки на вступление в Альянс не повлияет на ход военных действий и происходящее на захваченных территориях.



Журналист спросил у чиновника, будет ли вынуждено НАТО вступить в войну против России в случае, если Украина станет членом Альянса.



Подоляк ответил: "Думаю, что войну можно будет закончить немного быстрее, чем мы пройдем все бюрократические процедуры".