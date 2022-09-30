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У Зеленского заявили: Война может закончиться до вступления Украины в НАТО
30.09.2022 18:55 Ольга Белозерова

У Зеленского заявили: Война может закончиться до вступления Украины в НАТО

Война, которую Россия ведет против Украины, может закончиться до того, как Украина пройдет все бюрократические процедуры для вступления в НАТО.

Такое мнение выразил советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк, сообщает "РБК-Украина".

По словам Подоляка, подача Украиной заявки на вступление в Альянс не повлияет на ход военных действий и происходящее на захваченных территориях. 

Журналист спросил у чиновника, будет ли вынуждено НАТО вступить в войну против России в случае, если Украина станет членом Альянса.

Подоляк ответил: "Думаю, что войну можно будет закончить немного быстрее, чем мы пройдем все бюрократические процедуры". 

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