



У Зеленского заявили, что война вряд ли закончится весной

Руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак прокомментировал весьма оптимистичные прогнозы заместителя министра обороны о том, что война в Украине может закончиться уже весной 2023 года.



Ермак выразил мнение, что подобные прогнозы звучат "как мечта", и что завершить войну в эти сроки вряд ли удастся. Об этом сообщает "Укринформ".



"Звучит, будто эта фраза заместителя министра обороны Украины, - это мечта. Конечно, миллионы украинцев мечтают, чтобы эта война завершилась как можно скорее. Впрочем, я буду более реалистичным. Я не готов назвать точный день и время, когда мы победим. Но это точно произойдет. ... Каждый день ежеминутно мы делаем все возможное, чтобы наша общая с партнерами победа наступила как можно скорее", - заявил Андрей Ермак.