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У Зеленского заявили, что РФ пытается совершать "энергетический геноцид"
06.11.2022 18:21 Ольга Белозерова

У Зеленского заявили, что РФ пытается совершать "энергетический геноцид"

Советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что силы РФ ракетными ударами по объектам инфраструктуры в Украине пытается совершать "энергетический геноцид". 

Однако, Подоляк подчеркнул, что Украина и ее столица устоят.

"Скажем откровенно: Россия пытается совершать "энергетический геноцид", но Киев и Украина выстоят. План противодействия прост: системы ПВО, защита объектов инфраструктуры, оптимизация потребления. Государство эффективно преодолевает эти вызовы. Работаем над решениями вместе с партнерами", - написал чиновник.

 

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