У Зеленского заявили, что РФ пытается совершать "энергетический геноцид"
Советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что силы РФ ракетными ударами по объектам инфраструктуры в Украине пытается совершать "энергетический геноцид".
Однако, Подоляк подчеркнул, что Украина и ее столица устоят.
"Скажем откровенно: Россия пытается совершать "энергетический геноцид", но Киев и Украина выстоят. План противодействия прост: системы ПВО, защита объектов инфраструктуры, оптимизация потребления. Государство эффективно преодолевает эти вызовы. Работаем над решениями вместе с партнерами", - написал чиновник.
Скажімо відверто: Росія намагається чинити «енергетичний геноцид», але Київ та Україна вистоять. План протидії простий: системи ППО, захист об’єктів інфраструктури, оптимізація споживання. Держава ефективно долає ці виклики. Працюємо над рішеннями разом із партнерами.— Михайло Подоляк (@Podolyak_M) November 6, 2022