



У Зеленского заявили, что РФ пытается совершать "энергетический геноцид"

Советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что силы РФ ракетными ударами по объектам инфраструктуры в Украине пытается совершать "энергетический геноцид".



Однако, Подоляк подчеркнул, что Украина и ее столица устоят.



"Скажем откровенно: Россия пытается совершать "энергетический геноцид", но Киев и Украина выстоят. План противодействия прост: системы ПВО, защита объектов инфраструктуры, оптимизация потребления. Государство эффективно преодолевает эти вызовы. Работаем над решениями вместе с партнерами", - написал чиновник.



