



У Зеленского заговорили о "стратегическом отступлении" из Бахмута

Бахмут – крепость. Именно там сейчас идут самые ожесточенные бои за все семь с лишним месяцев обороны украинскими войсками этой точки.



И если потребуется, то руководство Украины может принять решение о "стратегическом отходе". По крайней мере, военные решают вопрос о том, нужен ли вывод войск из населенного пункта, а это значит, стратегическое отступление возможно, о чем сообщил советник Президента Украины Александр Роднянский в интервью CNN.



"Россия пытается окружить его (Бахмут – ред.) прямо сейчас, и они используют свои лучшие войска "Вагнера", пожалуй, наиболее хорошо обученные и опытные для этого", – рассказал Роднянский.



Он уточнил, что украинские военные, "очевидно, собираются взвесить все варианты".



"Пока они содержали город, но, если понадобится, они стратегически отступят - потому что мы не собираемся жертвовать всеми нашими людьми просто так", – объяснил советник Президента Украины.



На вопрос о сроках, Роднянский отметил, что военные решают, нужен ли вывод войск, добавив, что район к западу от Бахмута укреплен.



"Если бы мы отступили, это не обязательно бы означало, что россияне смогут продвинуться очень быстро впоследствии… Не ошибайтесь, наши контрнаступления скоро будут", – добавил он.



Ранее Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в Бахмуте ситуация сложная, туда направлено подкрепление.

