



У Зеленского сравнили Россию с ИГИЛ

Российская Федерация прибегает к обновленной террористической тактике: намеренных ударов по историческим центрам городов, демонстративного уничтожения Одесской области, разрушения портовой инфраструктуры и прочего.



Об этом написал советник главы Офиса президента Михаил Подоляк в своем Twitter.



Как отметил Подоляк, страна-террорист своими действиями желает: окончательно уничтожить "зерновое соглашение"; закрыть для Украины любой выход в Черное море; перехватить глобальный информационный поток, чтобы мир меньше говорил о внутренних проблемах страны-террориста;

запугать терроризмом и заставить обсуждать "уступки"; реализовать свою ненависть к Украине.



В частности глава Офиса президента Андрей Ермак объяснил, как мир должен отреагировать на очередной террористический акт России:

предоставить Украине дальнобойные ракеты, которые уничтожат вражеские возможности по нанесению этих ударов; поставить больше современных систем ПВО для защиты неба и украинских городов; усилить экономические санкции против России и сделать невозможным работу российского ВПК;

изолировать Россию на международном уровне, как странами Запада, так и государствами Глобального Юга; поддержать демилитаризацию временно оккупированного Крыма.

