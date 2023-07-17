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У Зеленского отреагировали на взрывы на Крымскому мосту | Фото: ОПУ
17.07.2023 12:02 Дара Киевская

У Зеленского отреагировали на взрывы на Крымскому мосту

Советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что Крымский мост недолговечен, учитывая, что россияне его используют для доставки техники на вооружение на линию фронта в Украине.

"Любые незаконные конструкции, используемые для доставки российских инструментов массовых убийств, недолговечны. Независимо от причин разрушения", - отметил советник.
 



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