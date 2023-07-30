



У Зеленского объяснили слова Путина о Киеве

Заявления президента России Владимира Путина не содержат ни капли правды, потому их следует просто игнорировать. Об этом заявил в Twitter советник главы Офиса президента Михаил Подоляк, комментируя слова главы Кремля о причинах отступления оккупантов из-под Киева.



"Время признать, что субъект "Путин" не является сегодня лицом, чьи высказывания имеют значение, содержат хотя бы чуточку правды, влияют ли на глобальные процессы и определяют ход событий", - написал он.



Подоляк подчеркнул, что Путину сегодня не остается ничего другого, кроме как выпрашивать переговоры "с кем-то в отношении Украины" и рассказывать "чепухе" о бегстве из-под Киева "по просьбе".



"Просто не обращайте внимания на нытье Путина, и тогда многое будет оперативно решено", - сказал советник Зеленского.