



У Зеленского назвали базовые позиции для переговоров с РФ

В Офисе президента Украины озвучили базовые переговорные позиции Украины в переговорах с Россией.



Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк в эфире в очередной раз напомнил, что для реальных переговоров с Россией есть одно важнейшее условие - вывод войск РФ с территории Украины. Об этом сообщает УНИАН.



"Выводите, становитесь там где-то в отдалении от границы, и тогда мы начинаем разговор. Тогда это будет переговорный процесс и совершенно точно мы будем о чем-то с вами разговаривать. Потому что нам надо получить компенсации", - заявил Подоляк.



Другими переговорными позициями, кроме компенсации, являются: обсуждение вопроса наказания российских военных преступников и их участие в международном трибунале, а также вопрос, зачем Россия вообще "все это затеяла".



