



У российского дизайнера Лебедева забирают квартиры в центре Киева

Высший антикоррупционный суд (ВАКС) в понедельник, 10 июля, удовлетворил иск Министерства юстиции Украины о применении санкции к гражданину РФ, бизнесмену и дизайнеру Артемию Лебедеву и принял решение взыскать в доход государства две квартиры в центре Киева 138 кв. м и 193 кв. м.



"ВАКС удовлетворил иск Минюста о взыскании активов блоггера и пропагандиста Артемия Лебедева", - заявила глава департамента санкционной политики Минюста Ирина Богатых.



Также она сообщила, что во вторник, 11 июля, в 14:00 в ВАКС начинаются слушания по иску Минюста к Александру Бабакову, Евгению Гинеру и Михаилу Воеводину и связанным с ними лицам о применении санкций в виде взыскания их украинских активов в доход государства: восемь облэнерго, шесть гостиниц, столичного торгового центра, два металлургических завода.



"Уверена – будет очень горячо", – подчеркнула представитель Минюста.



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