



Разведка: у российских войск новая цель на Донбассе

В британской разведке заявили, что давление российских войск на поселок Пески Донецкой области направлено на захват трассы М04, которая является основным подходом к оккупированному Донецку с запада.



"На Донбассе поддерживаемые Россией силы – в основном ополченцы самопровозглашенной "ДНР" – продолжали попытки штурма к северу от Донецка", – сказано в сообщении.



Там также отметили, что территория поселка Пески все еще, вероятно, остается спорной.



"С 2014 года эта территория находится на линии разграничения на Донбассе. Российский штурм, вероятно, направлен на обеспечение безопасности на трассе M04, главном подъезде к Донецку с запада", – добавили в разведке.