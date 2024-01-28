



У России нет стратегических успехов на Востоке Украины

Спикер Сухопутных войск Украины Владимир Фитьо в эфире телемарафона, заявил что у России нет стратегических успехов на Востоке Украины.



Он отметил, что активность оккупационных войск на этом направлении не снижается, однако им не удается добиться успехов.



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"43 дрона-камикадзе применил противник во время вчерашних атак. 657 обстрелов из артиллерии и минометов совершил по украинским позициям. Тем не менее украинским защитникам удалось ликвидировать 267 российских оккупантов и 62 единицы военной техники", - отметил Фитьо.



По мнению спикера, такое количество уничтоженной техники, наглядно показывает желание врага наступать и искать слабые места в обороне ВСУ.



"Направление Купянска для него остается приоритетным. Пытается неподалеку от Синьковки и Табаевки продолжать совершать свои наступательные действия. Большая потеря в технике свидетельствует, что активно осуществляется наступление именно благодаря поддержке техники", - добавил он.



"Сегодня это может быть Купянское направление, завтра - Лиманское, а послезавтра может вообще сместиться акцент атакующих действий именно на Бахмутское направление. Ситуацию контролируем, наши защитники отражают атаки врага. Каких-то стратегических успехов сейчас у российских оккупантов нет", - подчеркнул спикер.

