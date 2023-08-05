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У побережья Крыма заметили морской дрон
05.08.2023 15:45 Алина Груднева

У побережья Крыма заметили морской дрон

Днем, 5 августа, у побережья оккупированного Россией Севастополя был замечен морской дрон.

В связи с этим началась эвакуация людей с пляжа, а рейсы катеров были отменены.

Тем временем, так называемый "губернатор" Севастополя Михаил Развожаев заверил, что повода для паники нет. По его словам, дрон был уничтожен, в связи с чем ограничения на движение водного транспорта были отменены.

"Эвакуироваться с пляжей в связи с обнаружением беспилотника в севастопольской морской зоне не следует, ситуация под контролем флота", — заверил он.

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