



У побережья Крыма заметили морской дрон

Днем, 5 августа, у побережья оккупированного Россией Севастополя был замечен морской дрон.



В связи с этим началась эвакуация людей с пляжа, а рейсы катеров были отменены.



Тем временем, так называемый "губернатор" Севастополя Михаил Развожаев заверил, что повода для паники нет. По его словам, дрон был уничтожен, в связи с чем ограничения на движение водного транспорта были отменены.



"Эвакуироваться с пляжей в связи с обнаружением беспилотника в севастопольской морской зоне не следует, ситуация под контролем флота", — заверил он.

