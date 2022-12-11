



"У Киева есть оружие для нанесения ударов по Москве"

Украина уже располагает вооружениями, с помощью которых она может наносить удары по глубоким тылам РФ, в том числе и по Москве, пишет американский журнал Forbes.



"Когда украинские беспилотники нанесли удар по двум базам бомбардировщиков ВВС России более чем в 600 километрах от российской границы, они не просто нанесли ущерб... Они также передали сообщение: у Украины теперь есть технологические средства, чтобы нанести удар по Москве", – говорится в статье.

Автор отметил, что у Киева есть несколько способов нанесения ударов, в том числе диверсии спецназа. Кроме того, Украина располагает беспилотниками Ту-141.



"Неясно, сколько Ту-141 и аналогичных Ту-143 осталось у украинских ВВС, но нет никакой технической причины, по которой Киев не мог бы нацелить их на Москву. Дальность полета дронов может достигать тысячи километров", – пишет Forbes.