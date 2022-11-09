



"У Израиля нет производственных мощностей для поставок ПВО в Украину"

У Израиля нет производственных мощностей, чтобы поставлять Украине системы ПВО, заявил уходящий министр обороны Израиля Бени Ганц.



"Понятно, что даже если будет принято решение изменить нашу политику, невозможно опустошить наши запасы систем ПВО. Мы каждый день проверяем, что можно сделать и как мы можем расширить нашу помощь, но мы не должны забывать, что за Украиной стоит НАТО", - заявил Ганц.



Как сообщает Jerusalem Post, источники в сфере обороны заявили, что Израиль ежедневно смотрит на то, что может быть предоставлено Украине.



Хотя Ганц неоднократно заявлял, что Израиль не сможет предоставить системы ПВО из-за "ограничений" и "множества оперативных соображений", существует ряд нелетальных систем, которые могут быть предоставлены.