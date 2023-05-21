



У Израиля больше всех F-16, но Украина вряд ли их получит



Издание Forbes опубликовало большой материал о возможных донорах истребителей-бомбардировщиков F-16 Украине.



Бельгия, Дания и Норвегия, как сообщается, готовы поставить Украине F-16. Эти три страны, а также Нидерланды, располагают примерно 125 такими истребителями. Но если не считать самих Соединенных Штатов, регион с наибольшим количеством F-16 - это не Европа. Это Ближний Восток.



Второй, третий и четвертый по величине флоты F-16 принадлежат ближневосточным странам - Израилю, Турции и Египту, соответственно. Только в Израиле насчитывается около 362 F-16. Для сравнения, в Нидерландах на вооружении находится примерно 24 самолета F-16, которые Амстердам скоро снимет с вооружения в пользу стелс-реактивных самолетов пятого поколения F-35 Lightning II. У Дании - 30 таких самолетов, а у Бельгии - около 40. У Норвегии было 64 самолета, прежде чем в конце 2022 года они были сняты с вооружения и заменены на F-35.



В конце 2010-х годов Израиль был готов продать Хорватии 12 своих подержанных самолетов F-16 за 500 миллионов долларов, но США выступили против, и сделка была отменена. Вашингтон возражал против передачи, поскольку Израиль существенно модернизировал эти самолеты с момента их приобретения тремя десятилетиями ранее. Модернизация включала в себя сложную электронику и радарные системы.



США, вероятно, не возражали бы против того, чтобы Израиль поставлял Украине самолеты F-16. Однако, учитывая хорватский прецедент, они могут сначала обусловить свое согласие тем, что Израиль понизит класс этих самолетов, лишив их указанных компонентов.



Тем не менее, учитывая нежелание Израиля на сегодняшний день передавать любые средства ПВО, о которых напрямую просила Украина, он , скорее всего, не готов предоставить Киеву еще более старые F-16 в ближайшее время. В прошлом году Израиль даже отклонил просьбу США о передаче устаревших зенитных ракет MIM-23 Hawk американского производства, хранящихся у него на складах.