



Туристов в Крыму призвали оставаться в гостиницах

Назначенный оккупационными властями "министр курортов и туризма" Крыма Вадим Волченко призвал отдыхающих на полуострове по возможности оставаться в своих местах размещения. Об этом сообщает РИА Новости.



Он попросил гостей полуострова до дальнейшей информации по возможности оставаться в гостиницах, санаториях и пансионатах.



Волченко подчеркнул, что в Крыму создан оперштаб по взаимодействию с туристами, им будет оказана вся необходимая помощь.



Ночью 17 июля "глава" Крыма Сергей Аксенов заявил, что «произошло чрезвычайное происшествие в районе 145-ой опоры со стороны Краснодарского края».



В связи с ЧП на Крымском мосту автомобильное движение временно ограничено, работа паромной переправы приостановлена.



Минтранс сообщил о повреждении дорожного полотна на пролетах со стороны Крыма.



На кадрах с места происшествия видно, что освещение на мосту частично отключено.