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Туристов в Крыму призвали оставаться в гостиницах
17.07.2023 07:55 Аркадий Бочаровский

Туристов в Крыму призвали оставаться в гостиницах

Назначенный оккупационными властями "министр курортов и туризма" Крыма Вадим Волченко призвал отдыхающих на полуострове по возможности оставаться в своих местах размещения. Об этом сообщает РИА Новости.

Он попросил гостей полуострова до дальнейшей информации по возможности оставаться в гостиницах, санаториях и пансионатах.

Волченко подчеркнул, что в Крыму создан оперштаб по взаимодействию с туристами, им будет оказана вся необходимая помощь.

Ночью 17 июля "глава" Крыма Сергей Аксенов заявил, что «произошло чрезвычайное происшествие в районе 145-ой опоры со стороны Краснодарского края».

В связи с ЧП на Крымском мосту автомобильное движение временно ограничено, работа паромной переправы приостановлена.

Минтранс сообщил о повреждении дорожного полотна на пролетах со стороны Крыма.

На кадрах с места происшествия видно, что освещение на мосту частично отключено.

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