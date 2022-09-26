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Турция выступает за организацию встречи Путина и Зеленского
26.09.2022 18:15 Ольга Белозерова

Турция выступает за организацию встречи Путина и Зеленского

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Турция выступает за организацию встречи президента Украины Владимира Зеленского и президента РФ Владимира Путина.

Заявление Эрдогана прозвучало по итогам заседания кабинета министров Турции, сообщает "Анадолу".

Турецкий президент подчеркнул, что Турция продолжает диалог и с Украиной, и с РФ.

"Турция выступает за организацию встречи президентов РФ и Украины и скорейшее прекращение войны", - заявил Эрдоган. 

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