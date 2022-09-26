Турция выступает за организацию встречи Путина и Зеленского
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Турция выступает за организацию встречи президента Украины Владимира Зеленского и президента РФ Владимира Путина.
Заявление Эрдогана прозвучало по итогам заседания кабинета министров Турции, сообщает "Анадолу".
Турецкий президент подчеркнул, что Турция продолжает диалог и с Украиной, и с РФ.
"Турция выступает за организацию встречи президентов РФ и Украины и скорейшее прекращение войны", - заявил Эрдоган.